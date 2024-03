© Matthew Stockman/Getty Images

Iga Swiatek ha sofferto solo nella parte centrale del primo set, ma ha poi controllato la finale del BNP Paribas Open senza grossi patemi. Maria Sakkari non è più riuscita più a tenere il suo passo e ha subito un sonoro 4-6.

0-6. Per Swiatek si tratta del 19esimo titolo in carriera, l'ottavo WTA 1000 e il secondo successo a Indian Wells. Per uno strado scherzo del destiono, anche nel 2022, Swiatek ha dovuto battere la concorrenza di Sakkari nell'ultimo atto del torneo per conquistare il titolo.

Quest'anno, la polacca ha addirittura lasciato un game in meno alla tennista greca.

Iga Swiatek trionfa a Indian Wells: "Sono davvero orgogliosa di me stessa"

"Sono davvero orgogliosa di me stessa e super felice. Guardando i punteggi delle mie partite sembra che io abbia sempre avuto tutto sotto controllo, ma in realtà non è stato così facile.

Sono felice di essere migliorata nel corso del torneo, mi sono sentita davvero bene negli ultimi due match. Spesso provo forti emozioni quando vinco un tornei; altre volte, invece, mi sento sollevata. In questo momento sento di aver fatto un buon lavoro.

Dopo gli Australian Open, non è stato facile e ho lavorato duramente per tornare a giocare bene e gestire mentalmente la pressione" , ha dichiarato Swiatek in conferenza stampa. Proprio dopo i WTA 1000 di Indian Wells e Miami, nel 2022, la nativa di Varsavia è diventate per la prima volta numero uno.

"È stato davvero pazzesco. Sono piuttosto orgogliosa del modo in cui mi sono adattata a tutte le sfide che ho dovuto affrontare. Diventando numero 1 del mondo, sapevo di essere il bersaglio di molte giocatrici che volevano battermi" .