Daniil Medvedev: "Devo dare oltre il 100 % per battere Carlos Alcaraz in finale"

© Matthew Stockman/Getty Images

Per il secondo anno consecutivo sarà Carlos Alcaraz contro Daniil Medvedev la finale del Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista russo, dopo la finale persa a Melbourne, è tornato super competitivo anche se in semifinale ha sofferto molto per battere l'americano Tommy Paul, ha vinto con il risultato di 1-6;7-6;6-2 con il secondo set decisivo per ottenere la vittoria.

Per Medvedev la possibilità di prendersi la rivincita qui in California e il russo ha rilasciato interessanti dichiarazioni in conferenza stampa: "Cosa è andato male nel primo set? Tommy ha giocato in maniera grandiosa, bravo sia al servizio che nel trovare le righe, ha inanellato una serie di ottimi punti e mi ha creato problemi.

Stava giocando in maniera incredibile e io non sapevo cosa fare, quindi ho provato solo a trovare nuove soluzioni, ho trovato maggiore fiducia con il passar del tempo ed è andata bene. Sono contento che alla fine sono riuscito a limitare il suo gioco e trovare soluzioni decisive.

Il ritardo mi ha condizionato? Non credo che il primo set sia dipeso da questo anche se non si sa mai, sono felice di aver superato un avversario tosto. Problemi fisici tra secondo e terzo set? Ho visto si è fasciato la caviglia, ma non so nulla a riguardo, meglio chiedere a lui" Riguardo alla finale con Alcaraz Medvedev ha proseguito: "L'ho fatto anche con Sinner in Australia visto che mi aveva battuto l'ultima volta, per vincere devo fare il massimo, oltre il mio 100 % ed è anche così che sono entrato nel match contro Carlos.

Mi sento ancora così e devo adattarmi perfettamente al campo e al suo gioco. Se voglio vincere cercherò di vedere cosa posso fare tatticamente ma dopo, così come ho fatto con Tommy, devo provare a trovare le righe e fare dei punti incredibili, entrare nella sua testa e solo così posso vincere".