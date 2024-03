© Matthew Stockman/Getty Images

La maggior parte degli addetti ai lavori e degli appassionati di tennis hanno giustamente elogiato l'incredibile exploit di Luca Nardi al Masters 1000 di Indian Wells. L'azzurro ha avuto il merito di sfruttare al massimo la sua occasione - è entrato nel main draw del BNP Paribas Open come lucky loser - e si è regalato un match con Novak Djokovic sullo Stadium 1 grazie alla vittoria contro Zhizhen Zhang.

Nardi ha poi compiuto una vera impresa superando il suo idolo in tre set e realizzando uno dei più grandi sogni della sua vita. Jimmy Connors , però, si è mostrato piuttosto critico nei confronti dell'italiano.

L'ex tennista americano crede che Nardi non abbia portato a termine la sua missione e che si sia "rilassato" troppo nella successiva partita con Tommy Paul.

Connors critico nei confronti di Nardi dopo la vittoria contro Djokovic: il commento

"Devo tornare ai vecchi tempi e chiamare un ragazzo del genere 'stopper' .

Gioca la partita della sua vita, batte Djokovic e poi non riesce ad andare avanti. C'è bisogno di continuità nel tennis… devi dare il meglio di te in ogni partita" , ha detto lo statunitense nell'ultima puntata del suo podcas Advantage Connors.

"Ma devi saper controllare l'euforia che ti trasmette la vittoria contro un tennista come Djokovic, che è il il numero uno al mondo e ha conquistato un milione di Slam. Devi capire: 'Aspetta un attimo, questo è solo il terzo turno e devo vincere ancora quattro partita per trionfare in questo torneo.

La mente è più importante del gioco. Si tratta di cosa sei disposto a fare dopo aver battuto un campione come Djokovic" .