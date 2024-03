Stan Wawrinka si oppone all'idea Premier Tour: "Nessuno pensa che siano pazzi?"

© Elsa/Getty Images

Da un po’ di tempo a questa parte aleggia la possibilità che in un futuro, nemmeno troppo prossimo, il circuito possa subire un cambiamente radicale. Premier Tour, così chiamato, prevederebbe un numero chiuso di tornei annuali in una sorta di calendario come quello della Formula 1.

L’Atp e Wta sparirebbero per far spazio ad un’unica e grande associazione. L’idea del Premier Tour non piace proprio a Stan Wawrinka, che ai microfoni de l’Equipe ha criticato aspramente questo possibile cambiamento: “La loro proposta è quella di avere più potere e far sparire l'ATP e la WTA.

Vogliono mantenere i Masters 1000 ed eliminare il 500 e il 250. Perché nessuno pensa che siano pazzi? In questo progetto non c'è nulla di buono per tutti, ma solo per loro. Non hanno alcuna trasparenza sui loro conti e non lavorano sulla visione del futuro del tennis, non vogliono lavorare nella direzione dei giocatori e dei giovani, ma per rendere più grande la loro torta", ha tuonato Stan The Man.

Il sogno chiamato Olimpiadi

Lo svizzero sta vivendo il capitolo finale della sua splendida carriera. Il tre volte campione slam ha un altro grande sogno, le Olimpiadi: "Naturalmente voglio provare a giocare quest'anno. È sempre stato un evento speciale fin dalla prima volta che ho giocato a Pechino, uno dei miei ricordi più belli nel circuito.

Per quanto riguarda il doppio o il doppio misto, non lo so ancora, dobbiamo vedere quali giocatori vogliono giocare, chi può fare la squadra di doppio. Mancano ancora alcuni mesi. Per ora sono concentrato su ciò che sta accadendo, cercando di vincere le partite e di disputare buoni tornei”