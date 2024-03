Iga Swiatek: "Ho ancora buone sensazioni. Kostyuk? Con la guerra per lei è difficile"

© Matthew Stockman/Getty Images

Una prestazione da autentica schiacciasassi, Iga Swiatek vince ancora e convince in quel di Indian Wells dove ha annichilito lasciando solo tre game alla tennista ucraina Kostyuk, sconfitta con un netto 6-2;6-1. In finale ci sarà il rematch dell'edizione 2022 dove affronterà nuovamente la tennista greca Maria Sakkari e Iga si augura un epilogo uguale per l'atto finale del torneo.

La tennista è apparsa piuttosto soddisfatta nel post match ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Sono orgogliosa di me stessa ed emozionata per aver raggiunto un'altra finale qui. Ho disputato una grande partita e ho avuto sensazioni positive fin dall'"inizio del match".

Riguardo l'età simile e il fatto di aver giocato a livello juniores Iga smorza i toni: "Onestamente non lo ricordavo neanche, lei ha un anno in meno ma non abbiamo giocato sempre gli stessi tornei. Comunque abbiamo un buon rapporto e so quanto sia difficile per lei dall'inizio della guerra, ma oggi ho pensato solo al tennis, nessun'altra cosa.

Quando ho capito che potevo vincere questo torneo? Sinceramente non penso a questo, gioco un passo alla volta e mi concentro sul lavoro da fare e soprattutto su questo credo di essere abbastanza brava. Non mi concentro sul risultati, ma sul processo e così i risultati poi arriveranno.

A volte anche in finale senti distante la vittoria. Quando è aumentata mia disciplina? Pian piano ho dovuto imparare a usare tutto ciò, quando Daria è entrata nel team ho imparato a essere più concentrata, quando ero giovane capitava più spesso di distrarmi.

Distrazioni oltre il torneo? Ovvio che ce ne sono ma cerco di essere flessibile, non mi preoccupo". Poi Iga ha proseguito: "Con quale tennista, presente o passata, mi piacerebbe andare a cena? Senza dubbio Steffi Graf". Iga ha poi attuato una piccola critica riguardo la questione palline e ha chiarito che preferirebbe avere subito le palline del torneo e non dover cambiare all'inizio.