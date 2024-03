Swiatek avanza grazie al ritiro di Wozniacki: "Non il modo migliore di vincere"

© Clive Brunskill/Getty Images

Iga Swiatek è la quarta giocatrice a raggiungere le semifinali di Indian Wells per la terza volta di fila. Prima di lei Lindsay Davenport, Martina Hingis e Maria Sharapova. La polacca è arrivata a questo grande risultato forse non nel modo in cui si augurava.

La sua avversaria di ieri Caroline Wozniacki è stata infatti costretta al ritiro a inizio secondo set per un infortunio al piede. Dopo aver vinto il primo set 6-4, la danese ha ottenuto un timeout medico per sottoporsi a un trattamento al piede ed è stata in grado di continuare solo per il game iniziale prima di ritirarsi dal match.

Al prossimo turno, la numero uno del mondo affronterà Marta Kostyuk per un posto in finale. “Spero che Caroline stia meglio e sia pronta per Miami. Non è il modo migliore per vincere”, ha detto sincera la campionessa polacca.

"Ma sono contenta di aver giocato abbastanza bene nel primo set da poterlo vincere. Sicuramente è stato molto combattuto. All'inizio c'erano molti scambi più lunghi, quindi sentivo di dover essere solida e pronta.

Alla fine sono contenta di aver sfruttato le occasioni negli ultimi game", ha detto.

Le parole della sua prossima avversaria in semifinale

Raggiante la sua prossima avversaria, Kostyuk, che ha raggiunto per la prima volta un posto tra le ultime quattro di un torneo WTA 1000.

L’ucraina ha superato Anastasia Potapova per 6-0 7-5 nel turno precedente. “Mi sono allenata con lei a Doha e non vedevo l'ora di affrontarla. Penso che sarà un grande match. Non so cos'altro dire, perché sono emozionata, e ho giocato con lei a Parigi tre anni fa, ed è stata una partita un po' diversa.

Eravamo entrambe in posizioni diverse. Ora è ancora più emozionante", ha concluso. L’unico precedente tra loro è stato al Roland Garros nel 2021. A vincere quella sfida fu Swiatek.