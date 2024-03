Medvedev: "Sinner o Alcaraz? Ecco chi avrà più Slam tra 10 anni. Rune? Un malinteso"

© Clive Brunskill/Getty Images

Daniil Medvedev ha vinto in due set combattuti contro il danese Holger Rune, sconfitto con il risultato di 7-5;6-4. Il russo torna in semifinale in un 1000 dopo la vittoria di Roma dello scorso anno e ha proseguito: "Ho sentito questa statistica e in effetti ho pensato che dovrei fare meglio di questi risultati.

Sono soddisfatto comunque di essere tornato in semifinale, ho battuto avversari duri in questo torneo, tennisti con il quale non mi piace giocare in termini di tattica e ritmo. Oggi c'erano condizioni difficili per il vento ma sono felice per la vittoria".

Il tennista ha avuto uno scontro con Rune durante il match e Daniil ha proseguito: "È stato un malinteso, ormai viviamo in un mondo dove ci sono i social media ovunque e magari un nostro piccolo scontro resterà lì per 10 anni mentre nessuno si ricorderà i nostri grandi punti.

È una cosa di campo e finisce subito, lui aveva chiesto scusa ma io non l'ho visto, però lui l'aveva fatto. Io mi sono arrabbiato, ma Carlos mi ha detto che lui mi aveva chiesto scusa e quindi tutto è risolto.

Non credo ci sarà una continuazione in questa storia. Qualcosa contro Rune? Assolutamente no, alla fine lui ha usato questa tattica che era anche buona ma io mi ero arrabbiato perché non avevo visto le sue scuse, sono cose che succedono e mi sono anche scusato per una reazione forse eccessiva.

Tommy Paul? Ho visto il suo primo match dove ha vinto facilmente, mi sembra stia giocando bene anche se non ho visto le altre sue sfide. Ci siamo allenati insieme prima del torneo, non vedo l'ora di disputare questa sfida e sarà una vera battaglia".

Riguardo ai giovani talenti Medvedev ha parlato di chi avrà più Slam tra dieci anni: "È un'ipotesi audace, al momento uno direbbe Sinner ma anche Alcaraz è fortissimo e diciamo che tra 10 anni Alcaraz e Sinner avranno lo stesso numero di Slam, poi per la fine della carriera non so".