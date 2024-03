© Clive Brunskill/Getty Images

Tornare in campo dopo aver ottenuto la vittoria più importante in carriera - oltretutto contro il tuo idolo - non è mai facile. Lo splendido cammino di Luca Nardi al Masters 1000 di Indian Wells si è interrotto agli ottavi di finale nella sfida con Tommy Paul, ma è solo il primo importante passo nel circuito maggiore.

Il giovane tennista italiano ha sfruttato la chance fornitagli dal fato - è entrato in tabellone al BNP Paribas Open come lucky loser - e sconfitto prima Zhizhen Zhang e poi Novak Djokovic. Il giocatore di Pesaro non ha mai nasconsto la profonda stima che nutre nei confronti del campione serbo e di avere ancora il suo poster in camera.

Quanto di buona fatto in California rappresenta solo un nuovo punto di partenza per costruire un futuro luminoso nel mondo dei grandi.

Luca Nardi saluta Indian Wells: "Il match point contro Djokovic è il ricordo più bello"

“Purtroppo, magari anche a causa della partita contro Djokovic, mi è mancata un po’ di energia.

Però sono cose che possono succedere e andremo avanti. Peccato perché ho avuto qualche occasione, ma non sono riuscito a sfruttarle. Vado via da con un bel ricordo sicuramente" , ha raccontato Nardi ai microfoni di Sky Sport.

"Battere Djokovic penso sia una delle cose più belle che ti possano capitare, quindi acquisisco tanto consapevolezza. La cosa che mi ha sorpreso - che mi hanno detto tutti - è lo scalpore suscitato in Italia. Non mi aspettavo tutto questo, sono sempre stato molto tranquillo e non sono abituato ad avere tutte queste luci puntate. Penso sia una conseguenza e sono contento. Il match point contro Djokovic è il ricordo più bello” .