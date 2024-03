Holger Rune carico: "Vittorie come queste regalano grande fiducia per il futuro"

© Clive Brunskill/Getty Images

Nella notte abbiamo avuto il verdetto, Holger Rune è tornato. Il talento danese ha battuto nella notte e dopo una grande battaglia il tennista americano Taylor Fritz, ha annullato un match point al tennista a stelle e strisce e - esaltato a suon di grandi colpi - ha ribaltato la sfida, trovando il pass per i Quarti di finale.

Ora grande match con Rune che affronterà la testa di serie numero quattro del torneo Daniil Medvedev. Nella conferenza stampa post match Rune ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Dalla seconda fase del secondo set ho cominciato a giocare meglio, con il servizio che è migliorato pian piano.

Mi sento come se stessi colpendo meglio la palla e mi sento più a mio agio. Dopo aver salvato il match point ho acquisito un po' di fiducia e penso che ho creduto davvero in me stesso. Lui ha perso concentrazione dopo il match point ma ha giocato un ottimo tiebreak.

Match importante per la fiducia? Assolutamente, è fantastico. La cosa importante è che ho continuato a crederci e ho cercato di giocare sempre meglio. Vincere queste partite è significativa e mi dà l'opportunità di giocare domani un altro grande match.

Medvedev? Sarà una sfida interessante, ci siamo affrontati due volte su terra battuta e ora lo affronterò per la prima volta su cemento. Parliamo di un grande avversario e soprattutto molto diverso rispetto a quelli che ho affrontato finora.

Come Fritz però ha un grande servizio, ma io gioco con le mie tattiche". Rune ha detto poi di avere un po' di sonno ma di stare molto bene fisicamente ed essere pronto per la prossima sfida: "Il pubblico qui è eccezionale, c'è sempre grande folla e l'atmosfera era fantastica, hanno fatto il tifo anche per me nonostante Taylor e sono davvero molto felice", le parole finali.