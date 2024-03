Medvedev: "Jannik Sinner sembra imbattibile, Melbourne è stata speciale per lui"

© Clive Brunskill/Getty Images

Il tennista russo Daniil Medvedev è uno dei grandi favoriti per la vittoria finale del torneo, sicuramente, grazie all'eliminazione di Novak Djokovic, il favorito per raggiungere la finale nella parte alta del torneo.

Il campione russo ha battuto con un doppio 6-4 Grigor Dimitrov e ha raggiunto così il pass per i Quarti di finale del torneo, Daniil ha parlato così in conferenza e ha spiegato: "Oggi è andata bene, mi piace giocare qui e sono piuttosto felice.

Molto dipende dal servizio e credo sia importante la componente del vento che ogni giorno cambia e sicuramente condiziona il match. Giocare a volte qui è complicato ma sono ottimista e voglio raggiungere un buon risultato.

Fin qui le cose sono andate bene, non vedo l'ora di andare avanti e vedere come andrà questo torneo". Medvedev ha scherzato molto nel corso del torneo e il tennista ha spiegato: "Contro Korda le condizioni del campo erano strane, ho subito diversi break ma ho vinto il set e a volte è dura mentalmente.

Contro Sebastian sono riuscito a mantenere la calma". Unico Masters 1000 che non ho vinto? Medvedev chiarisce: "Ad essere onesti non penso a questo, voglio vincere ogni torneo che gioco e non mi interessa se non l'ho mai vinto, mi piace Indian Wells e voglio assolutamente provare a vincerlo, lo scorso anno ci sono andato vicino ora ho un'altra chance e spero di vincere".

Medvedev ha confermato che pensa che Sinner viva uno stato di grazia e in questo momento sembra imbattibile, poi riguardo la finale degli Australian Open ha ricordato: "Quanto tempo è passato per dimenticare quella finale? Beh, direi una settimana o forse anche meno.

Avevo paura di poter sentire contraccolpo nei tornei successivi ma mi sono infortunato e ora che sono tornato le cose sembrano andar bene. In finale ho iniziato alla grande ma non credo di esser caduto alla pressione, ho continuato a giocare bene ma lui è cresciuto ed è riuscito a cambiare la sfida. Ha giocato una sfida importante ed è stato speciale vincere per lui".