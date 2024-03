Lehecka parla del suo mentore Berdych: il prossimo avversario di Sinner

© Darrian Traynor/Getty Images

E’ in uno stato di forma psicofisica eccezionale. Nella stessa settimana ha battuto Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas, esprimendo un tennis di primo livello. Jiri Lehecka sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner ai quarti di finale a Indian Wells.

L’azzurro avrà ovviamente il favore dei pronostici, ma il ceco non ha intenzione di fare la vittima sacrificale e proverà a buttare giù il muro italiano, che in questo 2024 appare inscalfibile. Il 22enne nativo di Madà Boleslav ha la fortuna di avere al suo fianco una figura che ha militato per anni nel circuito, Tomas Berdych.

Il suo connazionale è ora ora il suo allenatore e gli dà tanti preziosi consigli per affermarsi a grandi livelli come ha fatto lui: “Tomas è per molti versi lo stesso di quando era giocatore, è molto professionale e molto dedito al successo.

Sta facendo tutto ciò che voleva che la sua squadra facesse quando era un giocatore. Quindi sa cosa vuole il giocatore, sa cosa prova e questa è una cosa importante quando cerca di intervenire e di aiutarmi in alcune cose particolari.

Jiri spiega il rapporto speciale con Berdych

E anche in campo è molto libero, non prende le cose troppo sul serio. Sa che il momento importante è durante la partita sul campo, non fuori. Lavoriamo e parliamo di tante cose, soprattutto all'inizio della settimana, all'inizio del torneo, quando abbiamo avuto un po' di tempo per prepararci.

Mi ha detto come sono le condizioni quando è buio, quando è notte, come sono le condizioni quando c'è il sole e così via”, ha spiegato. Lehecka dopo aver vissuto qualche anno di conoscenza nel circuito ora ha tutto per affermarsi e salire in classifica, affacciandosi per la prima volta in top 20: “Alla fine della scorsa stagione abbiamo pensato che i risultati in questi grandi tornei non erano quelli che volevamo e che avevo alcune possibilità di andare avanti nei tornei, giocare meglio e battere alcuni giocatori, ma non ce l'ho fatta.

Quindi abbiamo cercato gli errori che avevamo commesso e ci siamo concentrati per eliminarli. Naturalmente è stato molto più facile per me tornare qui per la seconda volta, sapevo anche cosa aspettarmi. ", ha concluso.