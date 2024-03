Sarà Swiatek contro Wozniacki a Indian Wells: le dichiarazioni delle due protagoniste

© Clive Brunskill/Getty Images

A Indian Wells, a quasi cinque anni dall'ultima volta, torneranno a sfidarsi Iga Swiatek e Caroline Wozniacki: in palio un posto in semifinale al BNP Paribas Open. La polacca e la danese, prima che quest'ultima decidesse di lasciare temporaneamente il tennis, si erano incontrate una sola volta a Toronto nel 2019.

In quell'occasione, a trionfare fu l'attuale numero uno del mondo. La partita sarà emozionante per entrambe le protagoniste. Swiatek ha raccontato di essere cresciuta guardando le partite della sua prossima avversaria; mentre Wozniacki avrà l'opportunità di misurarsi contro la migliore giocatrice del circuito.

Sarà Swiatek contro Wozniacki a Indian Wells: le parole

"Ovviamente è stato bello vincere; meno vedere la tua avversaria provare dolore. Spero posso giocare il torneo di Miami" , ha detto Wozniacki al termine del match con Angelique Kerber.

La tedesca ha voluto mostrare rispetto alla sua rivale e terminato il match nonostante gli evidenti problemi fisici. "Sarà bello avere la possibilità di giocare un'altra partita. Swiatek? È passato molto tempo dall'ultima volta che si siamo affrontate.

Sarà tutto diverso. Ho commentato diversi suoi incontri e so come giocare. Ma una cosa è conoscere il suo gioco; un'altra affrontarla in una vera partita. Dovrò giocare il mio miglior tennis per competere contro di lei" .

Swiatek, da parte sua, ha detto: "Guardavo le sue partite quando ero più giovane. Lei è davvero continua, solida e devi essere paziente per vincere. Il mio allenatore saprà aiutarmi dal punti di vista tattico. Sarà emozionante e farò del mio meglio" .