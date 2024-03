Niccolò Nardi: "Luca ha un buon rapporto con Sinner. Tanta sorpresa dopo Djokovic "

© Matthew Stockman/Getty Images

La vittoria di Luca Nardi su Novak Djokovic a Indian Wells ha scioccato gli addetti ai lavori e l'Italia ha scoperto un nuovo giovane talento. L'azzurro è ufficialmente entrato in Top 100 e nella notte sogna i Quarti di finale, sarà impegnato contro il tennista americano Tommy Paul.

Niccolò Nardi, fratello del giovane campione, ha parlato ai microfoni di TvPlay ed ha trattato di tanti temi. Dalla passione per il Napoli al tennis e all'amicizia con Jannik Sinner e Matteo Berrettini, Niccolò ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Nel vedere Luca battere Djokovic ho provato grande incredulità, non ci credevo e ci è voluto un po' per capire cosa era successo.

Poi ovviamente è una grandissima gioia. Abbiamo parlato mezz'ora dopo il match e abbiamo urlato per 2-3 minuti, sapevamo che era diverso dalle altre volte". Sul piccolo caso con Djokovic Niccolò ha svelato: "Nole si riferiva a quel punto sulla palla break del secondo set sul servizio di Luca, Luca pensava che la risposta fosse fuori e di conseguenza anche Djokovic si è fermato seguendo lui, l'arbitro non ha fatto ripetere il punto.

Nella testa di Djokovic Luca doveva essere più sportivo e concedergli di ripetere il punto. La sfida con Paul? L'ho sentito prima di addormentarmi, lui è bello carico e la vittoria su Nole gli ha dato una bella spinta".

Infine non poteva mancare una domanda sul rapporto con Jannik Sinner e Matteo Berrettini: "So che con Jannik ha legato di più ultimamente, si sono allenati insieme e si sono scambiati qualche messaggio, recentemente Jannik gli ha fatto anche i complimenti per la vittoria di un Challenger.

Berrettini? Lo conosco meglio io, abbiamo giocato insieme quando eravamo più piccoli. In generale Luca ha un bel rapporto con tutti i tennisti italiani", ha concluso così Niccolò..