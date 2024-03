Jannik Sinner su Nardi: "È un gran talento, sono convinto che lo vedremo in giro"

© Matthew Stockman/Getty Images

Nella notte Jannik Sinner ha ottenuto una bella vittoria contro Ben Shelton, ha proseguito la striscia positiva e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il match è finito con il risultato di 7-6;6-1 ma in questo 1000 di Indian Wells non è Jannik l'unico azzurro al centro dell'attenzione.

In queste ore ha fatto molto notizia la vittoria del giovane talento Luca Nardi contro il numero uno al mondo Novak Djokovic, un risultato inaspettato e che ha lasciato sconvolti la maggior parte degli appassionati di questo sport.

Nella conferenza stampa post match Sinner ha trattato di tanti temi ed ha commentato anche la vittoria di Nardi sul tennista serbo, l'azzurro ha speso belle parole per il suo connazionale: "Io e Luca ci conosciamo, non benissimo ma lo conosco abbastanza bene.

Dovevamo allenarci insieme nell'Off Season ma si è slogato la caviglia il secondo giorno e quindi non si è fatto più nulla. Lui è un tennista incredibile e si ha grande talento, ha costruito ora definitivamente il suo team e sono sicuro che farà bene.

In Italia abbiamo un sacco di grandi allenatori e buone strutture. Luca è un ragazzo molto simpatico e un bravo ragazzo, sono felice per lui". Analizzando la vittoria su Djokovic poi Sinner ha proseguito: "Quando giochi contro il numero uno non sai mai cosa ti aspetta in campo e batterlo la prima volta che lo affronti penso sia una cosa incredibile.

Sono felice per lui e spero che possa mostrare un buon tennis. La mia sensazione è che lo vedremo in giro presto, se resta in salute fisicamente può restare ad alto livelli perché ha grande talento e davvero delle buone mani. Sono felice per il suo successo", ha concluso il tennista.