Le parole di Aryna Sabalenka dopo la vittoria su Emma Raducanu ad Indian Wells

Dopo le difficoltà del match precedente (quattro match point annullato) la numero due del seeding Aryna Sabalenka avanza senza problemi nel Masters 1000 di Indian Wells, regolata in due set la britannica Emma Raducanu, vittoria con il risultato di 6-3;7-5.

La bielorussa ha evidenziato di aver superato ogni piccolo fastidio fisico e si candida ad essere ora tra le principali favorite del torneo. Nella consueta conferenza di post match la tennista ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Mi sono ripresa benissimo, il giorno in più è stato molto utile.

Sono felice di aver disputato una buona gara e soprattutto di stare in buone condizioni, confermo di stare bene e questa è la cosa principale. Pochi match della Raducanu? Non ci ho pensato sinceramente, prima del match del genere penso solo a me stessa e lavoro mentalmente.

Lei è una giocatrice incredibile e anche stavolta ha offerto un buon tennis, nonostante ha giocato poco negli ultimi mesi. Sapevo comunque che poteva fare bene, ma nei momenti chiave ho pensato solo a me stessa e a quello che potevo fare durante il match.

Alla fine credo che abbia funzionato, lei ha lottato fino alla fine e non si è mai arresa. Non è stata una sfida semplice e sono contenta di aver chiuso in due set, nell'ultimo game ha avuto qualche chance e se fosse tornata in partita le cose sarebbero potute andare diversamente.

Si poteva arrivare ad un 50 e 50 e volevo assolutamente andare avanti". Rispetto al passato e ai troppi errori Aryna stavolta sembra sempre più in palla e sbaglia difficilmente i match e i punti importanti: "Il più grande cambiamento che mi ha riguardato è stato mentale.

Sono cambiata molto e riesco a concentrarmi su determinati punti, non metto pressione su me stessa ma lavoro solo a giocare. Non voglio esagerare".