Lorenzo Musetti dopo la sconfitta contro Rune: "Non mi sono mai sentito a mio agio"

© Matthew Stockman/Getty Images

Niente da fare per Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Indian Wells. Ad accedere agli ottavi di finale del BNP Paribas Open è stato un ottimo Holger Rune, che ha avuto il merito di non lasciarsi condizionare dal brutto smash sbagliato nella parte centrale del tie-break con cui ha ottenuto la vittoria.

Proprio quando sembrava poter ribaltare la partita, l'italiano ha commesso due brutti errori con il dritto e perso tre punti consecutivi dal 5-4. Musetti diventerà presto padre compiendo un importante passo dal punto di vista personale, ed è normale che la sua mente sia proiettata alla nascita del figlio.

Il tennista di Carrara spera che questo magnifico momento possa conferirgli ulteriore forza per continuare a crescere e migliorare sia come uomo che come giocatore.

Lorenzo Musetti presto papà: "Spero mi dia la forza di superare questo momento"

“È ovvio che c’è un po’ di rammarico per come è finito il tie-break, perché ho iniziato molto bene.

È sicuramente la parte in cui ho giocato meglio a tennis e mi sono sentito un po’ più libero. In tutta la partita, però, non mi sono mai sentito a mio agio ed è ovvio che vadano attribuiti molti meriti a Rune.

Quando sei in campo e giochi il match, non ci pensi" , ha confessato Musetti ai microfoni di Sky Sport prima di soffermarsi sulla sua vita. "Ci sono tante belle novità che stanno per arrivare( si riferisce alla nascita del figlio, ndr) .

Un cambiamento abbastanza radicale, sarà una bella scoperta. Spero mi dia quella forza in più per superare questo momento di sfiducia in termini di risultati” .