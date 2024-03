Angelo Binaghi assicura: "Abbiamo le carte in regola per organizzare la Coppa Davis"

© Julian Finney/Getty Images

Nuovo giro, nuova promessa. Continua il tour della Coppa Davis tra le città italiane, con l’Insalatiera che ha fatto tappa anche a Firenze. In un momento piuttosto florido per il tennis italiano, con gli azzurri che stanno ben figurando anche a Indian Wells, il presidente della Fitp Angelo Binaghi vuole prendersi tutto.

In una conferenza stampa a Palazzo Vecchio, il numero uno della federazione ha parlato delle possibilità di organizzare le finali di Coppa Davis in Italia, per dare ulteriore visibilità ad uno sport diventato ormai nazionale e sempre più seguito nel nostro Paese.

Le parole di Angelo Binaghi

Il numero uno della Fitp ha spiegato come la manifestazione a squadre possa essere un ulteriore opportunità di crescita per il movimento italiano. “Siamo in cerca di qualunque competizione di alto livello che possa da una parte essere una forma di ulteriore promozione per il nostro sport e dall'altra dare una grande opportunità ai nostri giocatori di giocare in casa così come è successo alle ultime Atp Finals con Sinner.

Siamo in attesa che la Federazione internazionale emani un bando, credo che sia una questione di poche settimane, se non mesi, noi parteciperemo con massima determinazione, ne abbiamo parlato anche con il governo” ha dichiarato Binaghi.

Il presidente ha poi aggiunto: “Credo che possa essere un'occasione straordinaria per la nostra Nazionale, abbiamo le risorse, abbiamo l'entusiasmo, abbiamo anche le capacità organizzative ma naturalmente abbiamo anche adesso la credibilità sportiva derivante dall'exploit del risultato sportivo ottenuto con la vittoria della Coppa Davis.

A livello sportivo abbiamo vinto la Coppa Davis, a livello organizzativo abbiamo avuto l'upgrade degli Internazionali di tennis d'Italia e i tornei 250 che abbiamo portato, le Next Gen Atp Finals di Milano e le Atp Finals a Torino, e questo vuol dire che abbiamo grandi chance di portare in Italia anche le finali di Coppa Davis".

Binaghi ha infine concluso: "Ce la metteremo tutta, non lasceremo nulla di intentato. Abbiamo una grande squadra, un grande pubblico, una grande passione che pervade oggi il nostro Paese, ma soprattutto siamo una grande squadra perché con noi c'è il governo, ci sono le amministrazioni che vogliono il grande tennis e a maggior ragione la Coppa Davis, quindi ci sono tutte le carte in regola per riuscirci".