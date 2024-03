Tsitsipas rivendica: "Se non ci fossi io non vedreste più il rovescio ad una mano"

© Daniel Pockett/Getty Images

Poco meno di un mese fa si è segnata una data storica nel tennis. Da quando è stata stilata per la prima volta la classifica Atp non è presente nessun giocatore con il rovescio ad una mano. Oggi, così come qualche settimana fa, nessun tennista con questo ‘colpo’ rientra nella top ten.

Questo tabù è stato sfatato anche a causa della discesa in classifica di uno dei giocatori più talentuosi e forti del circuito, Stefanos Tsitsipas. Il greco, sempre molto apprezzato per la bellezza dei suoi colpi, che gli hanno permesso comunque di raggiungere risultati ragguardevoli come la vittoria del Masters 1000 di Monte-Carlo (ben due volte), o il raggiungimento della finale all’Australian Open e Roland Garros, ha provato a spiegare i motivi di questo cambiamento radicale: “Se dovessi ricominciare a giocare a tennis e scegliere tra il rovescio a una mano o a due mani, sceglierei ancora il rovescio a una mano.

Mi sento uno di quei giocatori che portano avanti l'eredità del rovescio a una mano. Se non ci fossi io, se non ci fosse Grigor Dimitrov, se non ci fosse Lorenzo Musetti, se non ci fosse Richard Gasquet, difficilmente vedreste questo colpo nel circuito.

È un colpo della vecchia scuola, qualcosa che si giocava all'epoca, ma ora è moderno”. , ha detto orgoglioso l’ateniese.

"Il rovescio ad una mano tornerà presto ad alti livelli"

L’ex numero tre del mondo pensa che questo colpo possa tornare presto di moda: “Si è evoluto in un colpo moderno che non assomiglia affatto a quello di centinaia di anni fa.

Penso che in futuro sempre più ragazzi decideranno di giocare il rovescio a una mano e potremmo rivederlo ad alti livelli, forse addirittura molti giocatori lo giocheranno presto tra i primi 10", ha concluso. Intanto Tsitsipas sarà impegnato stasera nel match valevole per gli ottavi di finale a Indian Wells contro il ceco Jiri Lehecka.