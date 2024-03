Johnson rivela: "Federer, Nadal o Djokovic? Ecco chi è il più duro da affrontare"

© Manuel Velasquez/Getty Images

Poco meno di una settimana fa Steve Johnson ha annunciato l’addio al tennis, uno sport, poi diventato per lui un lavoro, che lo ha fatto sognare da piccolo, crescere, gioire, ma anche disperare. Un viaggio che, racconta l’americano, è arrivato al suo epilogo quando si è reso conto di non aver più la voglia di stare lontano dai suoi due figli.

Una carriera, quella che volge al termine, che lo rende orgoglioso e non gli lascia alcun tipo di rammarico e rimorso: “Per me è semplicemente il culmine di tutto ciò che è stato fondamentalmente la mia vita: il tennis.

Forse da bambino ho fissato delle aspettative non realistiche, perché tutti sognano in grande. Dopo tutto quello che è accaduto, sono orgoglioso di ciò che ho realizzato, sento di aver fatto praticamente tutto ciò che era in mio potere.

Sento di non aver lasciato nulla al caso: questa è la cosa più importante" Mi piace il caos che comporta una vita con due figli e ho scoperto lo scorso anno che non mi piaceva più viaggiare e stare lontano da loro.

Ho provato a giocare, ma la mia menta non era lì. Ero pronto a smettere di giocare", ha spiegato.

"Vi dico chi è stato il tennista più forte fa affrontare"

L’ormai ex giocatore statunitense in conferenza stampa non si è sottratto ad una domanda che desta da sempre molta curiosità.

Chi, tra Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal è stato il tennista più difficile da affrontare nel corso della sua carriera? Johnson non ha dubbi: "Per me il giocatore più difficile da affrontare è stato Roger Federer, ma ho giocato solo una volta contro Novak Djokovic e Rafa Nadal.

L'ho quasi battuto qui (a Indian Wells), ho perso 6 volte su 6, ho avuto qualche occasione e la volta successiva non ho resistito agli aggiustamenti che aveva fatto. Ho lasciato il campo chiedendomi cosa avesse fatto rispetto all'ultima volta che l'ho affrontato, come avesse cambiato la sua strategia, e quello che ha fatto è stata una delle cose più straordinarie per me", ha concluso.