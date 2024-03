Ben Shelton: "Non ho intenzione di prendere parte alle Olimpiadi"

© Chris Hyde/Getty Images

Le Olimpiadi di Parigi sono l’obiettivo più importante dell’anno per tanti tennisti, che sognano di rappresentare il proprio paese e conquistare una medaglia storica. Da Novak Djokovic, a cui manca soltanto l’oro olimpico per completare il suo straordinario palmares, a Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, tra i favoriti per ottenere un successo nella manifestazione già in giovane età.

C’è invece qualcuno che è seriamente intenzionato a saltare questo appuntamento. Si tratta di Ben Shelton, il talento statunitense in ascesa esploso nella passata stagione impostosi ai vertici del tennis mondiale.

Il 21enne di Atlanta, durante una conferenza stampa a Indian Wells, ha annunciato di non voler prendere parte ai Giochi Olimpici 2024, vedendo l’appuntamento quadriennale come un ulteriore impegno nel già serratissimo calendario dell’Atp.

Le parole di Ben Shelton

L’attuale numero 16 del mondo, impegnato al Master 1000 di Indian Wells, ha manifestato la propria intenzione di saltare l’Olimpiade di Parigi in caso di qualificazione. "Ci ho pensato molto.

Al momento posso dire che sono abbastanza propenso a non andare quest’anno, nel caso mi qualificassi. Penso che si inseriscano in modo complicato nel calendario tennistico" ha spiegato Shelton, che ha inoltre parlato della sua programmazione in questa stagione e di poter partecipare eventualmente alla prossima olimpiade che l’americano potrebbe giocare in casa, quella di Los Angeles 2028.

Una decisione piuttosto controversa, specialmente per un ragazzo particolarmente attaccatto alla propria nazione. Shelton ha iniziato la sua stagione con uno score di 9-5, ottenendo come miglior risultato la semifinale all’Atp 250 di Dallas.

Il cemento americano è sicuramente la superficie che più preferisce, sul quale ha ottenuto il miglior risultato in carriera (le semifinali degli Us Open dello scorso anno).