Uno sconsolato Lorenzo Sonego si confessa a Indian Wells: "Manca qualcosa"

Lorenzo Sonego si è fermato al secondo turno del Master 1000 di Indian Wells in singolare, non riuscendo a dare seguito alla vittoria ottenuta all'esordio con il serbo Miomir Kecmanovic. Il torinese ha sottolineato di non essersi espresso al meglio anche a fine gara e si è dovuto arrendere al britannico Cameron Norrie, testa di serie numero 28, col punteggio di 6-4, 6-4.

L'azzurro ha parlato della sfida disputata in California in un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport: "Ho avuto dei momenti in cui ho giocato un buon tennis, alcuni invece in cui non mi sentivo bene in campo e non avevo buone sensazioni.

Troppi alti e bassi e con un giocatore di questo livello lo paghi e diventa poi difficile recuperare" è l'analisi del 28enne.

Parla Sonego

Sonego è uscito un po' sconsolato dall'incontro e ha rivelato: "Devo sicuramente migliorare la continuità nell'arco della partita, ci lavorerò e magari ci riuscirò.

Manca qualcosa e secondo me col lavoro arriverà prima o poi. Parlando col mio team ogni giorno e guardando i match degli altri e nuovamente quei miei, sto cercando di capire il modo di fare questo salto di qualità.

Sento di avere un buon livello e penso di poter dare ancora di più al mio gioco" ha dichiarato. Il numero 55 del mondo ha spiegato anche l'importanza di giocare il doppio: "Mi serve soprattutto per fare nuove esperienze, che mi possano aiutare a trovare quelle sensazioni che mi servono per il singolare.

Lo utilizziamo per questo" ha concluso. L'italiano, insieme a Jannik Sinner, ha superato il primo turno nel tabellone: la coppia tutta azzurra ha sconfitto i russi Khachanov e Rublev col punteggio di 7-5, 6-1. Ora i due avranno un incontro complicato contro lo spagnolo Granollers e l'argentino Zeballos, quinte teste di serie del main draw.