Lorenzo Musetti torna a sorridere: "Sono quasi emozionato. Questa vittoria è..."

Terza vittoria stagionale per riacquisire morale dopo un periodo davvero complicato. Lorenzo Musetti ha piazzato un bel colpo all'esordio nel Master 1000 di Indian Wells: l'azzurro ha dato grande battaglia e si è portato a casa un'affermazione niente male contro il giovane Denis Shapovalov, anche lui non in un grande momento dal punto di vista fisico e mentale.

6-4, 2-6, 7-5 il punteggio finale del nativo di Carrara, che ha saputo tenere i nervi saldi e non arrendersi nel decisivo parziale. In un'intervista rilasciata a Sky Sport, il giocatore 22enne ha analizzato il primo match disputato in California: "Sono quasi emozionato perché comunque non è stato un periodo facile negli ultimi mesi in termini di risultati.

Quindi vincere una partita così complicata dà fiducia" ha subito commentato.

Sul prossimo turno

Per la testa di serie numero 26 del tabellone principale non è stato semplice superare il canadese, in cerca di riscatto: "Denis è un avversario sempre difficile da battere, nonostante non stia vivendo il suo miglior momento.

Poi era il nostro primo incontro e a un certo punto ha cominciato a servire veramente bene. Ho avuto un calo nel secondo set ma sono stato bravo nel terzo a recuperare il break di svantaggio. Devo dire che è stata una battaglia sofferta ma alla fine un successo meritato e gratificante".

Sui progressi insieme a coach Tartarini e Barazzutti ha sottolineato: "Il lavoro che stiamo facendo non si vede subito purtroppo, a volte ci vogliono tante sconfitte. Quando arriva una vittoria del genere, aggiungi sicuramente un mattoncino importante".

Al terzo round ci sarà di fronte il danese Holger Rune: "È reduce da un torneo positivo ad Acapulco ma anche lui non se la sta passando benissimo. Speriamo di sfruttare questa chance. Ci conosciamo molto bene, siamo quasi cresciuti insieme seppur sia un anno più piccolo.

Il fatto che non abbia ancora giocato un match e saltato la partita di secondo turno con Raonic potrebbe essere una cosa a mio favore" ha concluso.