Considerando i problemi fisici che hanno caratterizzato il suo 2023 e che aveva giocato il suo ultimo match nel circuito maggiore lo scorso novembre a Metz, Fabio Fognini può essere piuttosto soddisfatto delle due partite disputate al Masters 1000 di Indian Wells.

Il ligure - nel main draw grazie a una preziosa wild card - è stato bravo a gestire l'interruzione causata dalla pioggia all'esordio contro Bernabe Zapata Miralles. La vittoria contro lo spagnolo gli ha permesso di raggiungere al secondo turno la testa di serie numero 19 Sebastian Baez, reduce dai successi a Rio de Janeiro e Santiago.

Qualche rammarico per il modo in cui è terminato il primo set avrà sicuramente occupato la mente di Fognini. L'azzurro non è riuscito a trasformare tre palle break sul 5-5 e ha chiuso il successivo game con due dolorsi doppi falli consecutivi.

Fabio Fognini: "L'obiettivo è entrare in tabellone al Roland Garros"

“Finalmente posso parlare di tennis: questa è la cosa che mi è piaciuta di più oggi. Ho avuto le mie chance contro un avversario che in questo momento ha tanta confidenza.

Sapevo che potevo giocarmela, perché è un tennista che può offrirti molte occasioni su questa superficie. Ci sono alcuni dettagli da sistemare, ma sono contento" , ha commentato Fognini in un'intervista rilasciata a Sky Sport.

"Futuro? Posso tornare a parlare di tennis e, quindi, lascio questo torneo contento. Oggi mi è mancato il servizio, un pochettino il dritto. Devo giocare più partite possibili e vediamo cosa mi riserverà la terra rossa.

L’obiettivo è entrare in tabellone a Parigi. L’anno scorso ho giocato poco, se continuo a lavorare così qualche soddisfazione posso ancora togliermela” .