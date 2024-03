Luca Nardi: "Sarà emozionante affrontare Novak Djokovic. Cercherò di godermela"

Wawrinka alimenta la polemica a Indian Wells: "Non è normale che ciò accada"

Arnaldi commenta la sconfitta con Carlos Alcaraz: "Per un set ho giocato alla pari"

Il livello che a volte riesco a esprimere è alto, ma devo ancora migliorare molto" , ha ammesso il tennista di Pesaro. "Djokovic? Sarò super emozionato. Giocare contro il più forte sul Campo Centrale di un Masters 1000… sarà un’esperienza bellissima. Cercherò di godermela al massimo, vedremo come andranno le cose” .

“Sono davvero molto contento. È una settimana fortunata perché sono qui come lucky loser e ho avuto la possibilità di giocare. Oggi ho sfruttato la mia opportunità al massimo. Sono un po’ altalenante, e questa è la cosa su cui devo migliorare maggiormente.

Il serbo ha trovato il successo numero 400 in un 1000 ed è tornato a competere in California dopo cinque anni.

Nel tennis, come nella vita, bisogna saper sfruttare le proprio opportunità senza esitare. È quello che ha fatto Luca Nardi al Masters 1000 di Indian Wells. L'azzurro - eliminato nel torneo di qualificazioni da David Goffin - è entrato nel main draw del BNP Paribas Open come lucky loser prendendo il posto della testa di serie numero 30 Tomas Martin Etcheverry .

