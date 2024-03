Arnaldi commenta la sconfitta con Carlos Alcaraz: "Per un set ho giocato alla pari"

© Clive Brunskill/Getty Images

Un sogno durato un set. È stato un Matteo Arnaldi stellare quello visto per la prima ora del match contro Carlos Alcaraz al secondo turno del Master 1000 di Indian Wells. Solido, intraprendente e mai arrendevole, neanche quando è andato sotto di un break nel primo parziale, immediatamente recuperato prima di conquistare il set al tiebreak.

Poi lo spagnolo è cresciuto esponenzialmente, lasciando un solo game nei successivi due set, ma il tennista azzurro ha comunque ben figurato. Un’altra buona prova per il tennista italiano, che dopo il successo al primo turno contro il Next Gen francese Luca Van Assche, ha dimostrato di poter esprimere un buon livello anche contro i tennisti di vertice.

Al termine del match il 23enne di Sanremo ha commentato la sconfitta ai microfoni di Sky Sport, dicendosi comunque contento per la prestazione fornita.

Le parole di Matteo Arnaldi

L’attuale numero 40 del mondo ha analizzato così il suo match: “C’è un po' di rammarico per non essere riuscito a mantenere il livello del primo set per tutta la partita, ma sicuramente ci sono tante cose positive che posso portare a casa da questa partita.

Ho giocato alla pari con Alcaraz per un set e per sprazzi del terzo set”. Arnaldi ha parlato poi dei suoi progressi. “Pian piano sto aggiungendo tasselli al mio tennis. È bello giocare in stadi pieni perché ti esalti e ti diverti in campo.

Tutte queste partite mi serviranno per accumulare esperienza per il futuro” ha concluso il tennista italiano. Per l’azzurro si tratta della seconda sconfitta contro il due volte campione slam in altrettanti precedenti.

Alcaraz si era imposto anche nella sfida dello scorso settembre agli Us Open, non concedendo nemmeno un set. Una crescita continua per Arnaldi, che lascia ben sperare in vista dei prossimi impegni sul cemento americano.