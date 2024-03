WTA Finals in Arabia Saudita? Iga Swiatek si sfoga: "Non ci ascoltano"

© Michael Owens/Getty Images

Non è ancora stata ufficializzata la sede delle prossime edizioni delle WTA Finals, ma tutti gli indizi sembrano portare allo stesso luogo: l'Arabia Saudita. Secondo il The Athletic, l'accordo sarebbe ormai vicino. Il mondo saudita ha ormai deciso di puntare sul tennis e non è un caso che la Federazione abbia scelto di affidarsi a Rafael Nadal, che è diventato ambasciatore della STF.

In questo processo di crescita sarebbe fondamentale organizzare un evento di tale portata.

WTA Finals in Arabia? Iga Swiatek si sfoga: "Non ci ascoltano"

Nel Media Day del BNP Paribas Open, Iga Swiatek ha commentato la notizia esprimendo il suo disappunto sia per la possibile scelta che per il modo in cui la WTA gestisce la vicenda "escludendo" le giocatrici.

La polacca ha comunque ribadito di non gradire la situazione saudita. "Non abbiano alcun impatto su decisioni di questo tipo. È meglio che rivolgiate questa domanda direttamente alla Wta, perché sono loro ad avere tutte le informazioni aggiornate, io mi sono stancata di seguire tutti questi aggiornamenti e informazioni e preferisco concentrarmi su dove mi trovi ora" .

Swiatek ha fatto il suo esordio a Indian Wells e, questa volta, non ha riscontrato alcun problema contro Danielle Collins. L'americana ha messo in seria difficoltà la numero uno WTA agli Australian Open lo scorso 18 gennaio.

"Sicuramente sono contenta della prestazione, soprattutto di come ho giocato nei momenti importanti alla fine del primo e del secondo set. Non è mai facile giocare la prima partita in qualsiasi torneo, a Indian Wells ancora di più perché le condizioni sono complicate.

Quindi sono felice di aver ottenuto una vittoria in due set" , ha spiegato Swiatek in conferenza stampa. "Di solito i giocatori preferiscono arrivare prima qui per adattarsi al jet lag. Quando ero più giovane, mi sentivo sopraffatta da tutti questi fan e dagli stadi così grandi.

Anche se non è un torneo del Grande Slam, tutti sono motivati quando si gioca questo evento. Ora traggo energia positiva da tutto quello che succede intorno" .