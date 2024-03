Andy Murray torna sull'argomento ritiro e rivela: "Ho preso la mia decisione"

© Clive Brunskill/Getty Images

Si è fermato al secondo turno il suo cammino a Indian Wells. Dopo un buon esordio contro il belga David Goffin, Andy Murray si è dovuto arrendere contro Andrey Rublev, che ha fatto valere la palma di favorito del match.

Come ad ogni conferenza la domanda è caduta sul suo futuro. Nelle scorse settimane l’ex numero uno spazientito ha raccontato di aver già pensato alla data del suo ritiro, che presumibilmente cadrà in estate.

Anche in questa occasione i giornalisti lo hanno incalzato, cercando di strappare qualche informazione più dettagliata. Il tre volte campione slam ha dato una risposta che non lascia spazio ad interpretazioni: “Sono sicuro che ogni giocatore, quando smette di giocare, si guarda indietro e vorrebbe aver fatto qualcosa di diverso o di migliore.

Io sento di aver fatto davvero bene. Ho lavorato duramente, mi sono impegnato molto.

Andy Murray guarda al passato e non ha rimpianti

Non ho saltato troppi giorni di allenamento per mancanza di disciplina o per decisioni sbagliate.

Da questo punto di vista, non posso avere troppi rimpianti. Ovviamente ci sono partite e cose, forse decisioni che ho preso che rimpiango e vorrei aver avuto un'altra possibilità, ma nel complesso è stata una buona prova”, ha spiegato.

Poi scende nel dettaglio, confermando le sue vecchie dichiarazioni: “Ho intenzione di finire in estate. Non so cos'altro dire. Sono circa 18 mesi che me lo chiedono. Ovviamente ci avevo pensato, ma non avevo ancora preso una decisione.

Una volta presa la decisione, l'ho espressa, ma nessuno mi ascolta. A dire il vero, non capisco perché continuino a chiedermelo", ha raccontato in conferenza stampa.