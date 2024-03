"Ero nervoso nel primo set" - Carlos Alcaraz parla del suo debutto a Indian Wells

© Clive Brunskill/Getty Images

C’è voluta poco più di un’ora per scrollarsi di dosso un po’ di tensione e ruggine, ma poi Carlos Alcaraz è salito in cattedra facendo capire perchè è campione in carica a Indian Wells.

Matteo Arnaldi ha messo in serie difficoltà l’ex numero per un set tiratissimo, il primo, poi vinto al tie break. Dal secondo però non c’è stata più storia, come racconta anche il punteggio: un solo game raccolto dall’azzurro.

Il murciano ha provato a spiegare in conferenza stampa il motivo delle sue difficoltà iniziali: "Ero nervoso nel primo set. Questo mi fa muovere in alcuni punti in modo diverso o con meno energia. Nel secondo e terzo set è stato completamente diverso.

Sono rimasto o non mi sono mosso, ho cercato di essere me stesso con molta energia, colpendo e muovendomi bene. Penso che il mio gioco sia venuto fuori quando la mia energia era così alta. Ho cercato di farlo all'inizio del secondo set e penso che sia venuto fuori abbastanza bene.

Mi ha aiutato a rimanere a un buon livello, con un'alta intensità per tutta la partita.

"La prima partita del torneo mi ha reso nervoso"

Una tensione che Alcaraz prova a spiegarsi così: “Probabilmente il nervosismo era dovuto al fatto che si trattava della prima partita.

Ovviamente è un torneo molto speciale per me, ci tengo a fare bene. È la prima partita giocata ad alta intensità e non sapevo come avrebbe reagito la mia caviglia. C'erano molte cose che mi passavano per la testa, non riuscivo a concentrarmi al 100% sulla partita.

Questo mi ha reso un po' nervoso. Devo affrontarlo, anche se non ho fatto molto bene nel primo set. Il mio tennis consiste nel giocare sempre in modo aggressivo e cercare di rimanere calmo, aspettando le mie occasioni. Quando sei nervoso, non ci pensi.

Non colpisci la palla e non ti muovi bene". Carlos prova poi a spiegare la differenza di tenuta fisica dallo scorso anno: "Ora non vengo qui con troppe partite. L'anno scorso venivo qui con più partite e più ritmo, ora sto recuperando da un infortunio alla caviglia.

Ci pensavo sempre, non potevo allenarmi come avrei voluto, ad alta intensità. Sto migliorando e mi sento molto, molto bene, anche se credo di dover trovare il ritmo giusto passo dopo passo. Questa è la grande differenza tra l'anno scorso e quest'anno".