© Clive Brunskill/Getty Images

Al termine del match vinto contro Jakub Mensik al Masters 1000 di Indian Wells, Ben Shelton ha provato a tracciare un bilancio del suo primo anno nel mondo dei grandi ed elencare tutti gli aspetti che alla fine del giorno finiscono per fare la differenza.

L'americano ha parlato sia dell'aspetto fisico che di quello mentale. In questo secondo caso ha menzionato tre leggende del calibro di Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal spiegando come i Big 3 abbiano sempre trovato il modo di migliorare stagione dopo stagione nonostante i successi e le imprese compiute sui più importanti palcoscenici.

Shelton: "Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal come Michael Jordan e Bryant"

"Ci sono due aspetti importanti. Uno, ovviamente, è quello fisico. Puoi essere veramente stanco dopo alcune settimane. Penso che la programmazione sia molto importante in questo senso.

Raggiungere o meno una finale, vincere un torneo e poi volare in un altro continente per giocare di nuovo la settimana successiva. Anche l'aspetto mentale è fondamentale" , ha spiegato Shelton in conferenza stampa. Quanto sei motivato? Cosa ti spinge veramente a scendere in campo e competere ogni settimana? Credo sia facile perdere motivazione quando vinci tanto o hai una situazione economica stabile e hai raggiunto alcuni importanti obiettivi che ti eri prefissato.

Ovviamente i grandi dello sport si ripetono ogni anno: come Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Kobe Bryant, Michael Jordan" . Shelton ha poi fatto i complimenti a Mensik per il livello espresso nelle ultime settimane.

Il ceco si è messo in mostra a Doha, dove ha raggiunto la prima finale ATP. "Forse è la prima volta che gioco contro un tennista più giovane di me, ne parlavo nello spogliatoio dopo la partita. È impressionante quello che sta facendo Mensik: è decisamente più avanti rispetto a me quando avevo 18 anni" .