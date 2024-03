Simona Halep svela un retroscena sull'accusa di doping: "Sono rimasta scioccata"

© Clive Brunskill/Getty Images

Simona Halep è tornata a parlare del caso di doping che l'ha sconvolta e rischiato di far concludere anzitempo la sua carriera in un'intervista a Treizecizero. La tennista rumena, oltre a esprimere il suo stato d'animo, ha tenuto a evidenziare alcuni retroscena particolari sull'accusa di doping che sono emersi durante il processo.

Uno su tutti il campione di sangue che le è stato rilevato: "È stato così scioccante quando è venuta fuori questa storia, non me ne ero neppure resa conto. Appare il documento e guardo sullo schermo la bandiera della Romania: è stato uno choc scoprire che il campione proveniva da Bucarest, quando ero a 10 minuti dal laboratorio, ed è stato dunque testato senza tenere conto delle regole di conservazione.

Erano passate circa due ore e il mio sangue era alla temperatura sbagliata. Ma anche in quello stato rientrava nei valori normali e non indicava alcuna traccia di doping. La corte è rimasta sorpresa, soprattutto perché eravamo nella stessa città a pochi minuti dal laboratorio" ha raccontato.

Il racconto di Simona Halep

La 32enne di Costanza ha chiarito, a differenza di alcune accuse lanciate di recente da addetti ai lavori ed ex tennisti, che non ritiene il team responsabile dell'accaduto: "Negligenza e mia sfortuna.

Negligenza da parte della squadra, perché non ha controllato come avrebbe dovuto. Ma è anche un incidente. Non sono un'esperta di questo genere di cose ma quando viene realizzato questo prodotto, quando è miscelato, potrebbe esserci stato qualcosa prima rimasto sul frullatore.

Così può avvenire la contaminazione. Me lo hanno spiegato anche avvocati ed esperti. Quindi non la penso così e sono convinto che non lo abbiano fatto con cattive intenzioni. È stato un semplice errore e basta" ha rimarcato.