Fabio Fognini si gode la vittoria a Indian Wells: "Sono a fine carriera, vale tanto"

© Sean M. Haffey/Getty Images

Non ha espresso il livello migliore del suo tennis, ha dovuto rimontare un set di svantaggio e affrontare anche l'interruzione per pioggia in una situazione delicata nel terzo set. Nonostante le diverse difficoltà, Fabio Fognini ha conquistato un successo meritato e importante all'esordio nel Master 1000 di Indian Wells, che mancava da diverso tempo in questa categoria di tornei.

Il giocatore ligure ha sconfitto lo spagnolo Barnabe Zapata Miralles col punteggio di 4-6, 6-2, 6-3. Al termine della battaglia, l'azzurro ha analizzato la prestazione e rilasciato alcune interessanti considerazioni ai microfoni di Sky Sport: "Una bella vittoria, sono contento perché pretendere di giocare bene a tennis era difficile.

L'ho fatto per tre game, al rientro dalla sosta, e secondo me in maniera diversa rispetto a prima. Non ho sbagliato, ho accelerato quando dovevo. Il servizio è forse l'unica nota stonata della giornata ma nel finale mi ha un po' aiutato" ha dichiarato l'italiano.

Le parole di Fognini

Il nativo di Sanremo era consapevole dell'importanza della gara e ha ammesso un particolare non da poco: "Questa poteva essere una delle mie ultime chance qui a Indian Wells e quindi sono felice di aver vinto una partita.

Bisogna dire, ed essere onesti, che non era un avversario in formissima. A me poco importa, ho 37 anni e prendo tutto quello che arriva" ha sottolineato col sorriso sulle labbra. Al prossimo round dovrà sfidare l'argentino Sebastian Baez, più a suo agio sulla terra rossa ma che ha raccolto buoni risultati anche sul cemento: "Un avversario molto duro, ha vinto gli ultimi due tornei e spero arrivi un po' stanco al match.

Ma ha 23 anni, questi ragazzi non si stancano mai". Poi ha concluso tornando sul passaggio del turno ottenuto: "Questa vittoria, seppur piccola, per me vale tanto. Sono quasi alla fine della mia carriera, so che questo potrebbe essere il mio ultimo Indian Wells e me lo voglio godere in ogni momento.

Non sono riuscito a giocare il tennis che volevo ma sono rimasto lì, ho lottato e alla fine l'ho portata a casa".