Andy Murray ammette: "Tra i giovani amo guardare Alcaraz. Ha forza e varietà"

E’ iniziata con il piede giusto l’avventura a Indian Wells di Andy Murray. Lo scozzese pur non avendo più la stessa costanza di prima, ha la passione che gli permette di andare avanti e di lottare fin quando ne avrà le forze.

Dopo aver superato al primo turno David Goffin il torneo in California gli metterà di fronte subito uno dei giocatori più difficili e impegnativi del circuito, Andrey Rublev. "È stato raro per me vincere una partita veloce come questa.

Le condizioni qui sono molto diverse. Nella mia carriera ho sempre sofferto molto qui, ma quest'anno il campo è decisamente più veloce. Penso che siccome il campo qui è molto instabile, il rimbalzo della palla è molto alto e bisogna cercare di sfruttarlo a proprio vantaggio.

Il mio dritto ho la capacità di giocare molti angoli e molta altezza per spingerle indietro. A volte è facile e allettante voler chiudere i punti, ma devi essere un po' più paziente, usare la tua altezza e lasciare che il campo faccia un po' di lavoro per te", ha spiegato, facendo capire quanto la strategia sia una prerogativa importante del suo gioco.

I giovani preferiti di Murray

Nonostante l’enorme esperienza il tennista britannico è un fan di questo sport e guarda ancora tante partite: "Cerco di guardare più tennis possibile. Non è facile quando sono a casa perché ho quattro figli piccoli, ma mi piace guardarlo.

Il gioco è cambiato un po' negli ultimi cinque o sei anni nel modo in cui i ragazzi colpiscono la palla. Molti di loro scaricano e non era così quando ho iniziato la mia carriera. Sto cercando di trovare modi diversi per renderli più difficili ed è lì che devo usare il mio gioco e i miei punti di forza per cercare di metterli in difficoltà.

Non voglio colpire la palla con la stessa forza che hanno loro, né prenderli di mira, ma devo usare la mia varietà, il taglio e l'altezza per portarli fuori dalla loro zona di comfort. Murray ha un debole in special modo per Alcaraz e Swiatek: “Mi piace guardare Alcaraz per il suo modo di giocare.

Ha molta varietà e forza. Ci prova sempre e non sempre va bene, fa degli errori e anche questo è un aspetto che mi piace guardare. Non si sa mai cosa succederà. Mi è sempre piaciuto guardare anche Monfils.

Per quanto riguarda le donne, mi piace guardare Iga, penso che sia fantastica da guardare, è la mia giocatrice preferita".