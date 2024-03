Daniil Medvedev spiega perché ha deciso di collaborare con Gilles Simon

© Clive Brunskill/Getty Images

Daniil Medvedev si presenterà a Indian Wells con la squadra al completo, per la seconda volta, dopo la trasferta a Dubai. Oltre al suo storico allenatore Gilles Cervara, il suo box si arricchirà della presenza di un altro personaggio noto al mondo del tennis, quello di Gilles Simon.

Il russo lo ha descritto così: “Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme, ho visto che capiva molto del tennis. Molti giocatori non ci pensano nemmeno. In campo, io penso molto a me stesso. E si tratta più che altro di sensazioni, che sono anche un modo di pensare.

Gilles, invece, è in grado di spiegare a parole perché ha visto una determinata cosa in campo. È una cosa che pochi giocatori sanno fare. Se mi chiedete perché ho avuto un ottimo servizio e poi un pessimo servizio, vi dirò che non lo so, che è una questione di fortuna.

Può provare a spiegarlo, quindi è davvero interessante", ha dichiarato ai microfoni de l’Equipe.

"Ho imparato ad amare il tennis e apprezzare i cambiamenti"

Intanto l’ex numero uno del mondo proverà a vincere il torneo californiano, che ancora manca alla sua bacheca già ricca di titoli appartenenti alla categoria Masters 1000: “È chiaro che vengo con meno fiducia rispetto all'anno scorso, ma sono determinato a sfruttare al massimo questa esperienza e a fare tutto ciò che è in mio potere per andare lontano".

Il russo pur non vivendo un periodo brillantissimo non si abbatte e guarda il gioco sotto una prospettiva diversa: “Ciò che è cambiato di più nella mia mente negli ultimi tempi è che ho imparato ad amare il tennis in tutte le sue circostanze, per quanto sia difficile gestire le situazioni in cui a volte mi porta.

Mi godo i cambiamenti, accetto tutto ciò che mi viene incontro e, se mi capita un momento negativo, cerco di convincermi che presto arriverà qualcosa di meglio”, ha concluso.