Djokovic parla di Jannik Sinner: "E' il tennista più in forma. Felice per l'Italia"

© Daniel Pockett/Getty Images

Sono i due giocatori più attesi a Indian Wells. Novak Djokovic e Jannik Sinner, insieme a Carlos Alcaraz rappresentano il meglio che il tennis possa offrire in questo momento. La leggenda serba, dopo oltre un decennio di dominio, cerca di tenere botta alla rapida ascesa dei due giovani talenti, che piano piano si stanno prendendo la luce dei riflettori.

Il numero uno al mondo si è presentato in California dopo un’assenza lunga cinque anni, ma è ancora affascinato da questo torneo: “Sono molto contento di ritornare qui dopo questi anni che sono passati molto velocemente.

E' come se fossi stato qui ieri, il tempo non sembra essere passato. Questo resta uno dei tornei più belli al mondo.

"Sinner e Alcaraz saranno protagonisti per i prossimi dieci anni"

Per me, per molti giocatori, per i tifosi che vengono qui anche nei primi giorni di qualificazione e durante gli allenamenti, vengono a darci coraggio e supporto.

Ci regalano tante emozioni belle ed energie positive. Spero di poter fare un bellissimo torneo", ha spiegato ai microfoni di Sky Sport. Non può mancare un commento sui due avversari più accreditati in questo evento, Sinner e Alcaraz: “Jannik è quello probabilmente più in forma.

Negli ultimi mesi sta giocando un buonissimo tennis. Sono contento per l’Italia, l’Italia è un Paese grande e importante per il nostro sport. Alcaraz? E' molto giovane. Appartengono a una generazione che sarà protagonista nei prossimi dieci anni.

In particolare loro due. Io sto spingendo, non sono giovane come loro, sono più selettivo nei tornei dove voglio giocare", ha concluso il 24 volte campione slam, che farà il suo esordio contro l'australiano Aleksander Vukic.