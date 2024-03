Lorenzo Sonego sfiderà Cameron Norrie al secondo turno: "Sarà difficile, ma... "

© Michael Owens/Getty Images

Lorenzo Sonego, battendo in due set Miomir Kecmanovic all'esordio, ha realizzato il suo primo vero obiettivo al Masters 1000 di Indian Wells e raggiunto la testa di serie numero 28 Cameron Norrie al secondo turno. L'italiano non si è lasciato abbattere dal break subito nell'undicesimo game del sei inaugurale e ha agguantato il 6-6 disputando un ottimo gioco in risposta.

La personalità di Sonego è emersa nel tie-break, quando ha lasciato un solo punto al serbo. In un secondo parziale altrettanto equilibrato a fare la differenza è stata la capacità di non tremare nei momenti decisivi.

Lorenzo Sonego: "Norrie è un grande giocatore, sarà un match difficile"

“Ho trovato tante difficoltà, soprattutto nel primo set, anche se sono sempre stato abbastanza in controllo al servizio.

Poi sono bastati due punti per girare il parziale. Sono stato bravo a rimettermi in careggiata, lottare su ogni punto e giocare un grandissimo tie-break. Da quel momento, la partita è cambiata. Lui si è demoralizzato un pochino e sono riuscito a passare in vantaggio nel secondo set, quindi sono davvero contento" , ha detto Sonego ai microfoni di Sky Sport.

L'unico precedente tra il 28enne di Torino e Norrie si è disputato al Masters 1000 di Montecarlo - quindi sulla terra battuta - nel 2019. In quel caso, Sonego ha eliminato il britannico agli ottavi di finale con un netto 6-2, 7-5.

"Norrie un grande giocatore e un grande lottatore. Sarà un match veramente difficile e complicato, però non vedo l’ora di scendere in campo e giocare la mia partita” . Nonostante si esprima decisamente meglio sulle superfici rapide, Norrie ha scelto - come lo scorso anno - di prendere parte alla trasferta sudamericana prima di Indian Wells e Miami.

L'ex semifinalista non ha ottenuto i risultati sperati: a Buenos Aires è uscito all'esordio; mentre a Rio de Janeiro la difesa del titolo si è interrotta in semifinale.