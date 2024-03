Rune sulla scia di Jannik Sinner: "Ora voglio solo lavorare e migliorarmi"

© Matthew Stockman/Getty Images

Negli ultimi mesi il giovane talento danese Holger Rune ha avuto grosse problematiche, dagli infortuni ai costanti cambi di allenatore e il talentuoso nordico ha perso un po' terreno rispetto agli altri due fenomeni della sua generazione, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner (comunque due anni più grande).

Holger ha vinto 1000, ma ad ora non ha mai impressionato negli Slam e vuole lavorare per migliorare. Ad Acapulco abbiamo visto qualche segnale di ripresa anche se poi Holger ha ceduto in semifinale, sconfitto da Casper Ruud.

Ecco nello specifico le sue dichiarazioni in vista del debutto contro il canadese Milos Raonic, tennista che ha battuto all'esordio Sumit Nagal: "È fantastico essere qui, è il primo torneo Atp a cui partecipo per la quarta volta, è una sensazione speciale essere di nuovo qui.

In passato mi hanno offerto una wild card e ho partecipato con piacere, essere qui, in questo posto magnifico, è fantastico e provare a giocare il miglior tennis possibile". Parlando poi riguardo l'inizio stagione Holger ha commentato: "Penso che sia andata bene, nei prossimi tornei voglio fare meglio rispetto a questo paio di semifinali raggiunte.

Finora abbiamo giocato solo due mesi ma abbiamo ancora tanto da dare in quest'annata, sto giocando sempre meglio. Ho trascorso una bella settimana ad Acapulco, è qualcosa su cui costruire. Mi sento bene in campo, è davvero fantastico.

Obiettivi? Migliorare ogni giorno e puntare ad essere i migliori, ovviamente spero di vincere ma ci sono i migliori tennisti al mondo e parteciperà quest'anno anche una leggenda come Novak. Il mio obiettivo è giocare al meglio, sto solo cercando di evolvere ogni giorno.

Ho tutt'altro che completato la mia trasformazione fisica. Acapulco? Le cose che ho fatto lì andavano nella direzione giusta, potevo vincere quella semifinale ma così è lo sport. A volte finisce per aiutarti e a volte no, devi solo lavorare e continuare su questa strada. Bisogna essere pazienti ed aver fiducia nel processo di crescita che stiamo affrontando".