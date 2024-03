Aryna Sabalenka e la simpatica rivelazione sulla madre: "Mi chiede sempre di più"

© Christopher Pike/Getty Images

Da pochi giorni è cominciato ufficialmente il Masters 1000 di Indian Wells e siamo ormai alle porte dell'ingresso dei Big nel torneo. Nel circuito femminile una delle tenniste più attese è sicuramente la numero due al mondo Aryna Sabalenka, vincitrice degli Australian Open e finalista qui a Indian Wells nello scorso anno.

Dopo la vittoria in Australia Aryna si è presa qualche settimana di pausa, ha ripreso a Dubai dove ha perso quasi subito contro Donna Vekic ed ora ha tutte le intenzioni di tornare a vincere. Visto la superficie, come dichiarato anche dal direttore del torneo Tommy Haas, la Sabalenka è vista da tutti come la favorita per la vittoria finale del torneo.

Nella conferenza stampa di presentazione la simpatica bielorussa ha parlato così: "Sono felice di essere tornata qui, ho un bellissimo ricordo di questo posto e in questo momento penso solo a iniziare questo torneo nel migliore dei modi, fare anche meglio rispetto allo scorso anno.

Non mi piace parlare di obiettivi a lungo termine, preferisco pensare a match dopo match e ora voglio pensare alla prossima sfida" dove Aryna affronterà la vincente tra la nostra Cocciaretto e l'americana Stearns. Aryna ha parlato poi di cosa cambia per lei con le superfici: "La verità è che in questo momento nessuna superficie mi crea particolari problemi, gioco da diversi anni e conosco bene tutte le superfici poi ovvio che su terra battuta ed erba ci voglia una preparazione e un allenamento diverso.

In generale credo che sia meglio lavorare per raggiungere il 100 % piuttosto che fare troppi tornei consecutivamente. Olimpiadi? Quest'anno il calendario è particolare ma comunque interessante, è pazzesco vedere come passeremo dalla terra all'erba e poi subito alla terra.

Non so quanto sia positivo per la terra ma sono davvero felice di competere per le Olimpiadi". Infine un piccolo aneddoto sugli Slam vinti finora: "Mia madre conserva i due Slam uno accanto all'altro, come due fratelli gemelli.

Mi dice che è noioso, vorrebbe custodire più Slam e quindi mi incoraggia a vincerne altro. È divertente constatare che non si pensi a quanto sia stato dura vincere questi due, ma lei ora me ne chiede subito altri", ha finito divertita la tennista.