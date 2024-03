Andrey Rublev torna sull'episodio di Dubai: "È irrispettoso e inaccettabile"

© Christopher Pike/Getty Images

Sono stati giorni piuttosto turbolenti quelli appena trascorsi per Andrey Rublev. Prima la squalifica rimediata a Dubai nella semifinale contro Alexander Bublik per aver insultato un giudice di linea; poi le sanzioni, con la sottrazione dei punti e il prize money del torneo; infine la vittoria che gli ha permesso di recuperare punti e montepremi e di cavarsela soltanto con una multa di 36 mila dollari.

Il tennista russo ha pubblicamente chiesto scusa per l’accaduto, dichiarandosi dispiaciuto per il suo comportamento. In una recente intervista da parte di una giornalista russa, l’attuale numero 5 del ranking Atp ha ribadito di essersi pentito e di aver commesso un errore.

Le scuse di Andrey Rublev

Il 26enne di Mosca, notoriamente rispettato dai propri colleghi, ha dialogato con una giornalista sua connazionale. Rublev, in attesa del suo esordio a Indian Wells, si è assunto le responsabilità del suo comportamento scorretto nei confronti dell’arbitro.

"Non è stato difficile perché la colpa di quello che ho fatto è mia, non sono nessuno per permettermi queste cose, di alzare la voce in questo modo. Non è importante che sia un giudice di linea, un tifoso o qualsiasi altra persona.

Sono cose assolutamente inaccettabili” ha dichiarato il moscovita. Il russo ha poi continuato: “È irrispettoso e mi sento in colpa per essermi comportato in questo modo. Mi sono permesso di fare cose simili tante volte prima di questo incidente”.

IW 2024 interview sofya pic.twitter.com/dhDtyQY1jA — hikar1media (@hikar1media) March 7, 2024

Rublev esordirà sul cemento del Master 1000 americano contro Andy Murray, in un match decisamente insidioso. Un tabellone sfortunato, che gli potrebbe riservare una sfida contro Stefanos Tsitsipas agli ottavi di finale e l’ostacolo quasi proibitivo Jannik Sinner, ancora imbattuto quest’anno e tra i favoriti per la conquista del titolo. L’anno scorso la corsa di Rublev si fermò agli ottavi di finale contro il britannico Cameron Norrie.