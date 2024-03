Naomi Osaka: "Voglio vincere il Quinto Slam. Col tempo ho imparato ad avere pazienza"

© Kelly Defina/Getty Images

Il progressivo rientro nel circuito di Naomi Osaka sta procedendo piuttosto lentamente, con la tennista giapponese che sta provando a riprendere la condizione dopo la lunga assenza per la maternità. Qualche apparizione ad inizio anno in Australia, poi la positiva campagna al master 1000 di Doha, dove l’ex numero uno del mondo è riuscita a raggiungere i quarti di finale.

Adesso per la giapponese è tempo di Indian Wells, sul cemento americano sul quale Osaka nel 2016 ottenne il suo primo titolo Wta. In conferenza stampa la quattro volte campionessa slam ha parlato delle sue sensazioni in campo e della sua voglia di tornare competitiva anche nei grandi tornei.

Le parole di Naomi Osaka

La tennista nipponica ha spiegato di essere determinata a tornare a vincere un torneo di alto livello. “Sono tra le prime 300 adesso, e a dire il vero sono piuttosto entusiasta di questo. Oramai mi sono completamente dimenticata di cosa vuol dire essere una testa di serie, quindi mi sto solo dando da fare.

Non mi interessa particolarmente avere un giorno libero in più: meglio giocare tutte e sette le partite perché voglio capire cosa vuol dire vincere potenzialmente il ‘Quinto Slam’” ha dichiarato Osaka.

La 26enne giapponese ha poi continuato: “Ho sempre detto che sono una perfezionista e che già mentre ero incinta avevo dei sogni su ciò che avrei voluto raggiungere. Ovviamente, perdere al primo turno degli Australian Open non era nei miei piani, ma penso di dover essere realistica e gentile con me stessa.

Non voglio buttarmi troppo giù in questa fase della mia carriera” ha spiegato la quattro volte campionessa slam, che aggiunto: “In questi ultimi mesi ho imparato l’arte della pazienza e anche della resilienza, che tanti pensano che siano simili.

Credo che giocano a tennis devi affrontare molte situazioni e devi anche essere paziente perché le cose potrebbero non andare per il verso giusto. Se continui a provarci, alla fine potrebbero anche andare come vuoi ma se non succede, devi riprovarci un altro giorno”.

Osaka ha concluso parlando dello sport femminile, del quale lei stessa è protagonista anche fuori dalcampo, essendo comproprietaria del North Carolina Courage, squadra della National Women's Soccer League. “La cosa più importante è incoraggiare e sostenere lo sport femminile.

Ho avuto la fortuna di seguire tante atlete davvero straordinarie. E penso che la gente non sia consapevole di quante atlete fantastiche ci siano nel mondo. Bisogna puntare i riflettori su di loro”.