Wawrinka alimenta la polemica a Indian Wells: "Non è normale che ciò accada"

© Elsa/Getty Images

Non è il solo e probabilmente non sarà nemmeno l’ultimo a parlarne. La polemica sulle palline utilizzate a Indian Wells si sta facendo largo con una certa velocità. Nelle scorse ore l’ex leggenda statunitense Andy Roddick ha postato un’immagine di una delle palline utilizzate dai tennisti a Indian Wells, evidentemente usurata, accompagnandola con un messaggio polemico.

"Ho ricevuto due messaggi da due dei migliori allenatori del mondo nell'ultima ora che dicevano quanto siano brutte le palle a Indian Wells. A quanto pare questo è avvenuto dopo pochi minuti di riscaldamento. Come è possibile che questo problema non sia stato risolto nel tempo?" ha scritto l’ex numero uno della classifica Atp, riportando le lamentele dei suoi colleghi.

Have gotten two texts from two of the top coaches on earth in last hour saying how bad the balls are at Indian Wells. Apparently this was after and handful of minutes of a warmup. How has this problem not been fixed over time? ⁦@Served_Podcast⁩ subject this week pic.twitter.com/cblwaOCO2H — andyroddick (@andyroddick) March 5, 2024