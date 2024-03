© Michael Owens/Getty Images

Non poteva immaginare esordio migliore al WTA 1000 di Indian Wells Camila Giorgi. La giocatrice italiana ha scelto il momento giusto per ottenere il secondo successo in stagione e posto fine alla striscia di cinque vittorie consecutive aperta da Katie Boulter a San Diego.

La britannica ha conquistato il secondo titolo in carriera la scorsa settimana battendo in finale Marta Kostyuk, ma al BNP Paribas Open non è riuscita a gestire l'esplosività di Giorgi, che ha dominato l'incontro e chiuso con un sonoro 6-3, 6-2.

L'azzurra affronterà ora la testa di serie numero 26 Linda Noskova con la speranza di potersi regalare una grande sfida con la regina del Tour WTA Iga Swiatek. Anche la polacca, però, potrebbe fronteggiare un match piuttosto complicato con Danielle Collins.

L'americana ha sfiorato quella che sarebbe stata una clamorosa vittoria agli Australian Open contro Swiatek lo scorso 18 gennaio.

Camila Giorgi: "Mi sono sentita benissimo. Ora voglio divertirmi in campo"

“Ho giocato il mio tennis.

Si sta bene qui, è un posto bellissimo. La California, in generale, è fantastica. Il clima, le persone... un insieme di cose. Mi sono sentita benissimo in campo. Ho giocato bene e sono contenta in questo momento molto speciale della mia vita" , ha dichiarato Giorgi ai microfoni di Sky Sport dopo aver sconfitto nettamente Boulter.

"Mi sto divertendo in campo, ed è qualcosa di diverso per me. Mi alleno sempre allo stesso modo con mio padre, è lui la mia forza. Sto cercando di essere più tranquilla. Ho giocato pochissimo negli ultimi anni ma raggiunto nei traguardi, ora penso più a divertirmi” . La partita tra Giorgi e Noskova si disputerà il prossimo venerdì.