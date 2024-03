Daniil Medvedev: "Ho imparato ad amare il tennis e apprezzare i cambiamenti"

© Matthew Stockman/Getty Images

Nel mondo del tennis e, in generale, dello sport le cose possono cambiare velocemente. Una delle qualità che permette a un atleta di evolversi e durare nel tempo consiste proprio nella capacità di adattarsi ai cambiamenti e trovare delle nuove soluzioni.

L'obiettivo deve essere sempre quello di migliorare allenamento dopo allenamento senza conferire troppo peso ai momenti negativi che caratterizzano il percorso di ogni giocatore. Daniil Medvedev, con il passare degli anni trascorsi in giro per il Tour, ha imparato ad apprezzare questo ciclo che muta nel tempo per diventare qualcosa di diverso ogni volta.

Medvedev: "Ho imparato ad amare il tennis e apprezzare i cambiamenti"

"Non è facile, perché quando attraversi un momento no e cambi qualcosa in positivo, ti senti alla grande. Poi quando questa cosa cambia nuovamente in negativo, la odi.

Sembrerà strano, ma accade per diverse ragioni: può dipendere dalle condizioni fisiche o essere legato al tennis. L'anno scorso, quando sono uscito dalla top 10, sono andato a Rotterdam e non mi sentivo bene. In qualche modo ho iniziato a dubitare di me stesso, avevo probabilmente perso qualcosa nel mio gioco e mi chiedevo se sarei stato in grado di ritrovarlo.

Ci poniamo sempre molte domande nella nostra mente. Questo è quello che ho imparato ad amare del tennis: cambia sempre. Per esempio, due settimane fa ho avuto qualche problema; ora le cose sono cambiate e sono molto motivato a Indian Wells.

Ho imparato ad apprezzare i cambiamenti e anche se non mi piacciono, cerco di pensare che arriveranno giorni migliori" , ha spiegato il tennista russo in conferenza stampa. Medvedev è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone - la stessa di Novak Djokovic - e all'esordio affronterà uno tra Flavio Cobolli e Roberto Carballes Baena.

"Arrivo forse con meno fiducia rispetto allo scorso anno perché avevo vinto tre tornei prima di Indian Wells. Sicuramente non darò la colpa al campo per quello che farò: giocare bene o male, vincere o perdere.

Mi divertirò, adoro questo posto e mi godrò il tempo qui cercando di prolungare il più possibile il mio soggiorno" .