Steve Johnson saluta il tennis: "Orgoglioso della mia carriera. Non ho rimpianti"

© Manuel Velasquez/Getty Images

"Questo luogo e questo evento sono speciali per me. Sono cresciuto venendo qui da bambino con mio padre e la mia famiglia ogni anno. È sempre stato il mio preferito e non esiste alcun altro posto in cui avrei voluto giocare il mio ultimo torneo.

Sono molto fortunato ad aver avuto la possibilità di trasformare il mio desiderio in realtà e avere la mia famiglia qui" . Nel giorno in cui ha salutato il mondo del tennis, il pensiero di Steve Johnson non poteva che condurre la sua mente al ricordo di papà Steve.

È stato lui a mettergli una racchetta in mano all'età di due anni e introdurlo in quello che sarebbe divenuto presto lo sport della sua vita. L'improvvisa morte del padre - avvenuta nel 2017 - ha rappresentato per Johnson un prima e un dopo sia dal punto di vista tennistico che umano.

L'americano ha inizialmente provato a respingere il dolore continuando a viaggiare per il Tour, ma nel 2018 il suo corpo ha ceduto e gli attacchi di panico hanno bussato alla sua porta in maniera continua. Il primo si è verificato mentre era in fila in un negozio presente nel suo quartiere, quando tutto intorno a lui ha iniziato a tremare ed è stato costretto a ricorrere all'aiuto della famiglia e degli esperti.

Steve Johnson saluta il tennis: "Sono orgoglioso della mia carriera. Non ho rimpianti"

Nonostante il periodo negativo e i ricorrenti problemi fisici e/o emotivi derivanti dagli attacchi di panico, Johnson ha trovato la forza di reagire e andare avanti raggiungendo importanti risultati.

Lo statunitense ha conquistato quattro titolo in carriera, vinto 197 partite nel circuito maggiore e agguantato la 21esima posizione del ranking mondiale nel 2016. "Per me è semplicemente il culmine di tutto ciò che è stato fondamentalmente la mia vita: il tennis.

Forse da bambino ho fissato delle aspettative non realistiche, perché tutti sognano in grande. Dopo tutto quello che è accaduto, sono orgoglioso di ciò che ho realizzato, sento di aver fatto praticamente tutto ciò che era in mio potere.

Sento di non aver lasciato nulla al caso: questa è la cosa più importante" , ha detto un emozionato Johnson ai microfoni dell'ATP. "Non volevo guardarmi indietro e avere rimpianti o desiderare di aver fatto X, Y e Z.

Quindi per quanto mi riguarda, sono molto orgoglioso di ciò che ho realizzato e della mia carriera. Mi piace il caos che comporta una vita con due figli e ho scoperto lo scorso anno che non mi piaceva più viaggiare e stare lontano da loro. Ho provato a giocare, ma la mia menta non era lì. Ero pronto a smettere di giocare" .