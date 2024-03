© Vaughn Ridley/Getty Images

Sono stati mesi difficili quelli vissuti da Simona Halep in attesa di avere la possibilità di raccontare la propria verità e presentare un sacrosanto ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport. Il fatidico giorno è stato rinviato in più di un'occasione gettando qualche ombra di troppo su un caso che continuerà a far parlare di sé per ancora molto tempo.

L'ex numero uno WTA ha ricevuto una squalifica di quattro anni dopo essere risultata positiva a una delle sostanze proibite dal regolamento: il Roxadustat. Halep non ha mai cambiato la sua versione e, alla fine, il TAS ha espresso un giudizio diverso da quello dell'ITIA e del tribunale indipendente istituto da Sport Risoluziones approvando il suo ricordo e accogliendo la tesi secondo cui si sia trattato di una contaminazione non intenzionale.

Simona Halep: "Il trionfo della verità rappresenta una vendetta agrodolce"

Attraverso un lungo post pubblicato sui propri account social, Halep ha espresso la sua gioia per il verdetto del TAS e lanciato un chiaro messaggio.

"La giornata di oggi segna un momento cruciale, poiché il tribunale ha emesso il suo verdetto facendo chiarezza sulla mia posizione e su questo capitolo:

Con una decisione unanime, il TAS mi ha assolto da ogni illecito relativo alle accuse di doping È stato inoltre stabilito all'unanimità che lo sfortunato incidente del test positivo al Roxadustat è dovuto ad una involontaria contaminazione, comportando una riduzione della squalifica a nove mesi. Inoltre, il tribunale ha ordinato all'ITIA di risarcirmi con 20.000 franchi svizzeri.

Nel mezzo di questo viaggio impegnativo, la mia incrollabile fiducia nella verità e nell’integrità dei principi di giustizia è stata il mio faro.

Nonostante le accuse scoraggianti e la formidabile opposizione, il mio spirito è rimasto ottimista, ancorato alla mia incrollabile convinzione di essere una atleta pulita. Questa dura prova è stata una testimonianza di resilienza, e il trionfo della verità rappresenta una vendetta agrodolce che, sebbene sia arrivata in ritardo, è immensamente gratificante.

Estendo la mia sincera gratitudine al mio team legale, la cui fede incrollabile fede e l'eccezionale dedizione sono state determinanti nell’affrontare questo complicato momento. Allo stesso modo, i miei sponsor, i miei fedeli fan e alcune splendide colleghe sono stati i miei pilastri di forza, offrendo sostegno e solidarietà.

Lo straordinario sostegno di tanti rumeni ha rafforzato la mia determinazione, permettendomi di sostenere questa causa fino ad una conclusione giusta e onorevole. Guardando avanti, non vedo l’ora di voltare questa pagina e di unirmi al Tour con uno spirito e un vigore rinnovati.

Con amore e gratitudine, Simona" .