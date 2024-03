Connors: "Rublev? Io, McEnroe, Gerulaitis non saremmo mai andati avanti nel torneo"

© Christopher Pike/Getty Images

US Open 1977, Jimmy Connors affronta Corrado Barazzutti per guadagnare la finale dello Slam di casa. Durante una delle fasi più importanti del match, l'americano sotto 3-5 lascia partire un rovescio violento che finisce nettamente fuori.

Il giudice di sedia non effettua nessuna chiamata, ma l'italiano è tranquillo: il segno che osserva con calma è visibile e chiaro. Barazzutti invita l'arbitro a scendere per controllare, ma Connors invade la sua parte di campo e cancella il segno lasciato dalla pallina prima che scenda il giudice di sedia.

Il resto è storia, perché Connors verrà solo redarguito verbalmente.

Connors sul caso Rublev: "Io, McEnroe, Nastase o Gerulaitis non saremmo mai andati avanti"

Questo è solo uno dei tanti gesti che hanno in qualche modo reso ancora più epica la carriera di Connors.

Un'epoca diversa e distante, dove i tennisti - nel bene o nel male - tendevano spesso a non reprimere la propria personalità. È proprio seguendo questa possibile lettura che bisogna analizzare il punto di vista di Connors su quanto accaduto al torneo ATP 500 di Dubai.

Andrey Rublev è stato squalificato nell'ultima parte del terzo set contro Alexander Bublik per aver raggiunto uno dei giudici di linea e urlato una presunta offesa. "Che cosa c'è di sbagliato nello scaldarsi in campo? Cosa c'è che non va? Stai mettendo tutto quello che hai in quello che stai facendo per cercare di vincere una partita di tennis contro un avversario che allo stesso tempo sta cercando di prenderti a calci in c**o.

Cosa c'è di sbagliato in questo questo? " , ha detto l'ex tennista americano nel suo podcast Advantage Connors. "Non gli è stato dato un warning o un penalty point, ma gli hanno semplicemente detto: 'È finita.

A Rublev è stata tolta la voce e la possibilità di parlare. Ha dovuto conformarsi alle accuse che gli hanno mosso. Come quando ti dicono 'la palla è fuori' e devi accettarlo. In che direzione si può andare se un giudice di linea farà la spia.

Siamo in seconda elementare, che diavolo! Io, John McEnroe, Ilie Nastase, Vitas Gerulaitis non saremmo mai andati avanti in quel torneo. Bisogna sbarazzarsi dei giudici di linea"