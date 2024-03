Simona Halep: "Fiducia nel sistema messa a dura prova. Non vedo l'ora di tornare"

© Vaughn Ridley/Getty Images

"Il panel del Tas ha stabilito all'unanimità che il periodo di quattro anni di squalifica imposto dal tribunale indipendente dell'Itf deve essere ridotto a un periodo di squalifica di nove (9) mesi a partire dal 7 ottobre 2022, periodo scaduto il 6 luglio 2023" , è questo il passaggio fondamentale da individuare nel comunicato diffuso dal Tribunale Arbitrale dello Sport sul caso Simona Halep.

La tennista rumena ha condotto una dura battaglia dal giorno in cui le è stata imposta una squalifica di quattro anni perché risultata positiva a una delle sostanze proibite dal regolamento: il Roxadustat. Il TAS ha approvato il suo ricorso accogliendo la tesi secondo cui si sia trattato di una contaminazione non intenzionale.

"La mia fiducia nel sistema è stata messa alla prova dalle accuse scandalose che sono state mosse contro di me e dalle risorse apparentemente illimitate che sono state schierate contro di me.

Non vedo l’ora di tornare in giro per il Tour" , ha commentato Halep nelle parole riportate da Russell Fuller, noto giornalista della BBC.

Simona Halep responds to the CAS decision:

“My faith in the process was tested by the scandalous accusations that were levelled against me, and by the seemingly unlimited resources that were aligned against me.

I cannot wait to return to the tour”. — Russell Fuller (@russellcfuller) March 5, 2024