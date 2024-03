Adriano Panatta si espone sulla squalifica di Rublev: il duro attacco agli arbitri

© Christopher Pike/Getty Images

E’ arrivata ieri la conclusione di una vicenda che ha tenuto banco per diversi giorni, quella relativa alla squalifica di Andrey Rublev dal torneo Atp 500 di Dubai. In seguito ai presunti insulti indirizzati ad uno dei giudici di linea, al russo è stato impedito di poter proseguire il match con Alexander Bublik, che si avviava alle battute finali.

A nulla sono servite le sue reiterate proteste. L’arbitro, consultatosi con i due giudici di linea, ha seguito il regolamento, squalificandolo. Nei giorni seguenti molti hanno tirato in ballo l’Atp, colpevole di non aver intromesso uno strumento come la var per valutare al meglio certi avvenimenti.

Il nativo di Mosca inizialmente oltre alla conseguente eliminazione dal torneo ha dovuto far fronte ad una multa di 33.500 euro per il comportamento antisportivo avuto nei confronti di un ufficiale, la perdita del prize money corrisposto ai tennisti che raggiungono la semifinale della manifestazione, più i 200 punti conquistati sul campo.

Panatta si espone sulla vicenda Rublev

Rublev ha così deciso di esporre ricorso, che è andato immediatamente a buon fine. Rimasta intatta solo la pena in denaro da pagare, ma gli verranno restituiti i punti e il prize money relativo al suo piazzamento a Dubai.

Per questa serie di decisioni il 26enne rientra immediatamente nella top 5 del ranking mondiale con 4920 punti. Adriano Panatta, intervenuto ai microfoni di Rai News, ha commentato la vicenda, prendendo in parte le difese del russo da una categoria, quella degli arbitri, che non gli è mai stata particolarmente simpatica: “Pare abbia dato dello str**** al giudice di linea che non aveva capito.

Un altro giudice di origine russa, ha fatto la spia. Nessuno gli aveva chiesto nulla, quindi ha fatto proprio la spia: è la prima volta che accade una cosa simile. Io non sono mai stato a favore degli arbitri", ha detto l'ex campione azzurro.