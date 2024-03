© Sean M. Haffey/Getty Images

Tra le tribune del Barnes Stadium - durante la finale con Marta Kostyuk - a fare il tifo per Katie Boulter c'era una persona speciale. Alex de Minaur non ha infatti perso tempo dopo il successo ottenuto al torneo ATP 500 di Acapulco e ha subito raggiunto San Diego sostenendo un viaggio di oltre 3000 km per supportare la sua fidanzata.

Per una delle coppie più apprezzate del circuito è stata una settimana magica, perché anche Boulter ha trionfato superando la sua rivale in rimonta con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-2. La britannica ha conquistato il secondo titolo in carriera e guadagnato il best ranking alla 27esima posizione.

L'emozionante dedica di Katie Boulter al fidanzato Alex de Minaur

"In questo momento non so cosa sia successo, non ne sono ancora consapevole. La verità è che questa settimana è stata speciale, per diversi motivi.

È un risultato davvero incredibile per me, ma so di aver anche lavorato molto duramente per questo" , ha detto Boulter nel corso della premiazione. "Ammetto che ero un po' nervosa, ma sono riuscita a superare quella barriera, cosa di cui sono molto orgogliosa.

Sono riuscita a superare tutti i momenti difficili: il segreto era dentro di me" . Boulter ha poi emozionato tutti e ringraziato il suo fidanzato per il lungo e complicato viaggio. "Ovviamente vorrei ringraziare il mio fidanzato per essere qui.

La notte scorsa ha finito molto tardi e so che ha fatto una grande fatica per raggiungermi. Ma non dirò molto di più, non voglio metterlo in imbarazzo (ride, ndr). Apprezzo davvero il suo gesto" .