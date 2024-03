Andy Roddick bacchetta Andrey Rublev: "Non può essere così sconvolto"

© Christopher Pike/Getty Images

L'ATP ha accolto il ricorso di Andrey Rublev: il russo non perderà il premio in denaro e i punti - resterà numero cinque del mondo - guadagnati al torneo ATP 500 di Dubai. "L'ATP ha esaminato il ricorso di Andrey Rublev e preso in considerazione le testimonianze del giocatore, dei funzionari ed ha esaminato tutto il materiale video e audio disponibile.

La commissione d'appello ha concluso che, oltre alla perdita dell'incontro, le consuete sanzioni associate alla squalifica - vale a dire la perdita dei punti validi per la classifica ed il montepremi in denaro guadagnato nell'intero torneo - sarebbero state in questo caso sproporzionate.

A seguito di questa decisione Rublev conserva i punti della semifinale e il premio in denaro accumulati nel torneo" , si legge nel comunicato diffuso dall' Association of Tennis Professionals. Il nativo di Mosca è stato squalificato nella parte finale del match con Alexander Bublik perché avrebbe rivolto a uno dei giudici di linea gravi insulti.

Roddick esprime il suo punto di vista sul caso Andrey Rublev

Andy Roddick ha commentato il caso Rublev fornendo una visione molto interessante. "Rublev non può essere così sconvolto. Che lo meritasse o meno, si è messo nella posizione affinché qualcuno potesse esprimere un giudizio.

Avrà parte della colpa perché è andato troppo oltre" , ha dichiarato l'ex tennista americano al suo podcast Served with Andy Roddick. Una opinione diversa da quella espressa da alcuni colleghi. Alejandro Davidovich Fokina, per esempio, ha difeso Rublev e riacceso il dibattito sulla possibilità di introdurre una sorta di VAR anche nel tennis. Var che avrebbe potuto, nel caso del tennista russo, fare maggiore chiarezza.