Alex De Minaur conquista ancora Acapulco: "Questo torneo è speciale per me"

Che periodo di forma sta vivendo Alex De Minaur. L’australiano si è aggiudicato nella notte il secondo titolo ad Acapulco, confermando la vittoria dello scorso anno. Nulla ha potuto Casper Ruud, che ha sbattuto sul muro del 24enne, che torna così in top 10.

The Demon, così soprannominato in questo inizio stagione sta avendo un rendimento davvero invidiabile, secondo solo a Daniil Medvedev e il nostro Jannik Sinner, con il quale ha perso tra l’altro la finale a Rotterdam.

8° trofeo per lui che si sta affacciando a latitudini fino a qualche mese fa impensabili. È stata una settimana incredibile", ha detto il tennista di Sydney, che può vantare un bilancio di 15 vittorie e 4 sconfitte in questo inizio stagione.

“Probabilmente è stata una settimana che non mi aspettavo, se devo essere sincero. Sono arrivato in Messico non sentendomi al meglio e ho continuato a ripetermi di continuare a darmi delle possibilità. Oggi credo di aver giocato la mia miglior partita del torneo, quindi sono molto contento".

ha dichiarato nel post partita.

De Minaur nella storia del torneo messicano

Alex è inoltre il primo giocatore a difendere il titolo ad Acapulco da quando il torneo è passato ai campi duri nel 2014: “Acapulco è stato un posto molto bello per la mia carriera tennistica.

La prima volta che ho vinto un 500 e [ora] la prima volta che ho difeso un titolo in carriera. Qui mi sento a casa ed è un posto fantastico". Non sono mancate poi alcune belle parole per Ruud, tennista e uomo di cui nutre una grande stima: “Voglio dire grandi cose a Casper, non solo questa settimana o la scorsa, non solo per il tennis che giochi...

ma per il tipo di concorrente e giocatore che sei. Sei molto rispettato nel circuito per i tuoi valori e per il modo in cui competi ogni settimana. È una cosa che ammiro molto di te. Complimenti alla tua squadra. Non è stato facile.

Avete lavorato sodo, ragazzi. Grazie per la grande partita. Vi auguro il meglio per il resto dell'anno”, ha concluso.